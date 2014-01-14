У Південному Судані потонув пором: близько 300 осіб загинуло

Близько 300 людей загинули в результаті того, що затонув пором на річці Білий Ніл у Південному Судані, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на військових, передає РИА Новости.

«Згідно повідомленням, що надійшли, загинули від 200 до 300 осіб, включаючи жінок і дітей. Вони всі потонули», - цитує агентство офіцера південносуданською армії Філіпа Агуеро.

За словами військового, біженці з округу Малакаль сіли на пором, рятуючись від озброєних бойовиків, які відновили напад.

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За даними Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) Ніколаса Брасса, десять тисяч осіб через збройні заворушення бігли з Південного Судану. У ніч на 16 грудня 2013 року в Джуба почалися збройні заворушення. У боях брали участь підрозділи армії, що належать до різних племінних угруповань. Потім зіткнення відбулися в інших частинах країни.

Президент Південного Судану Салва Кіір і лідер повстанців Рієка Машар пізніше домовилися про припинення бойових дій у зв'язку з підготовкою до переговорів про врегулювання конфлікту. На початку січня представники конфліктуючих сторін офіційно почали прямі мирні переговори в ефіопській столиці Аддіс-Абебі.