В ЄС стурбовані арештами у Білорусі напередодні Чемпіонату світу з хокею
Європейський Союз занепокоєний арештом десятків громадських активістів напередодні Чемпіонату світу з хокею, який буде проводитись в Білорусі, і закликав офіційний Мінськ поліпшити ситуацію з правами людини.
Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться у заяві, поширеній Службою зовнішньої дії Євросоюзу.
"Ми стурбовані переслідуваннями, арештами та затриманням кількох десятків представників громадянського суспільства та опозиційних організацій напередодні проведення Чемпіонату світу з хокею у Білорусі. Ми засуджуємо адміністративні затримання, які проводить білоруська влада в якості інструмента для створення тиску, страху та невизначеності серед представників молодого покоління Білорусі", - йдеться у заяві.
Читайте такожБілорусь закликає всі сторони українського конфлікту негайно сісти за стіл переговорів - МЗС
До того ж ЄС закликав владу Білорусі негайно зупинити ці дії і звільнити незаконно затриманих, скасувавши всі звинувачення проти них. Також структура ще раз закликала до негайного і безумовного звільнення та реабілітації усіх політичних в'язнів.
У документі також наголошується на готовності ЄС розвивати подальші відносини з Білоруссю в залежності від конкретних кроків Мінська в напрямку демократії, прав людини та верховенства права.