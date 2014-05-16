В ЄС стурбовані арештами у Білорусі напередодні Чемпіонату світу з хокею

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться у заяві, поширеній Службою зовнішньої дії Євросоюзу.

"Ми стурбовані переслідуваннями, арештами та затриманням кількох десятків представників громадянського суспільства та опозиційних організацій напередодні проведення Чемпіонату світу з хокею у Білорусі. Ми засуджуємо адміністративні затримання, які проводить білоруська влада в якості інструмента для створення тиску, страху та невизначеності серед представників молодого покоління Білорусі", - йдеться у заяві.

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До того ж ЄС закликав владу Білорусі негайно зупинити ці дії і звільнити незаконно затриманих, скасувавши всі звинувачення проти них. Також структура ще раз закликала до негайного і безумовного звільнення та реабілітації усіх політичних в'язнів.

У документі також наголошується на готовності ЄС розвивати подальші відносини з Білоруссю в залежності від конкретних кроків Мінська в напрямку демократії, прав людини та верховенства права.