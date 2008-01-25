Євросоюзу потрібні ваші відбитки пальців

Європейський союз (ЄС) може запровадити процедуру зняття відбитків пальців гостей (на в`їзді і виїзді) усіх 27 країн блоку. А дані заносити до електронних списків. З такою пропозицією виступив сьогодні заступник голови Європейської комісії, комісар з питань юстиції, свободи і безпеки Франко Фраттіні.

Такі заходи сприятимуть безпеці та відвертатимуть нелегальне проникнення до Європи. Схожі пристрої, які сканують відбитки пальців і сітківку ока, вже використовуються в аеропортах і на кордонах США, передає Associated Press.