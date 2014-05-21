У столиці Сербії будують 12-кілометрову стіну від повені

Добровольці у столиці Сербії Белграді цілодобово будують 12-кілометрову стіну з мішків із піском, щоб захиститися від повені, повідомляє Радіо Свобода.

Вода прибуває в районі, де зливаються річки Сава і Дунай. Пік повені в Белграді очікують наприкінці тижня.

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Мер Белграда Сініша Малі висловив упевненість, що столиця Сербії «готова» до повені. Експерти також прогнозують, що рівень води в Дунаї зростатиме, але захисні споруди Белграда будуть достатніми для відвернення катастрофи.

Офіційні особи в Боснії та Сербії попереджають про можливість епідемій внаслідок повені. Велика вода вже забрала на Балканах 49 життів.

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Генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен планує прибути до столиці Боснії Сараєва 21 травня – після дня жалоби за загиблими в цій країні.