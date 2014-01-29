Президент Сербії розпустив парламент

Президент Сербії Томіслав Ніколич розпустив парламент і оголосив позачергові вибори, пише Радіо Свобода. У заяві, оприлюдненій на державному телебаченні RTS, Ніколич оголосив, що вибори відбудуться 16 березня.

Президент вдався до такого кроку після того, як Сербська прогресивна партія, провідна партія правлячої коаліції, офіційно попросила президента скликати позачергові вибори.

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Партія пояснювала, що потрібно посилити присутність у парламенті, щоб прискорити реформи, необхідні для вступу до ЄС, переговори про що Белград почав 21 січня.

Нинішній парламент мав працювати ще два роки до завершення свого мандата.