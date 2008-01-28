Половину Китаю завалило снігом

Сильний снігопад порушив транспортне сполучення і викликав відключення електроенергії приблизно на половині території Китаю, повідомляє Лента.руз посиланням агентство "Синьхуа".

Через затримку 136 потягів на вокзалі в Гуанчжоу скупчилися майже 150 тисяч пасажирів. За оцінками влади, ця кількість може збільшитися до 600 тисяч, якщо нормальний рух по залізниці не поновиться у понеділок. У Ханчжоу своїх потягів чекають близько 30 тисяч чоловік.

Через обмерзання злітно-посадкових смуг порушена робота аеропортів, на слизьких автотрасах почастішали аварії. Десятки тисяч китайців залишаються в машинах, які через поломки зупинились на дорогах. У провінції Цзянси перекинувся автобус, в якому знаходилася 41 людина, п`ятеро з них загинули.

У провінції Гуйчжоу під вагою снігу обрушилося більше півтори тисячі будівель.

Метеорологи не обіцяють поліпшення погоди в Китаї в найближчі декілька днів.