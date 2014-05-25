У Литві проходить другий тур президентських виборів і вибори в Європарламент. Населення країни складає близько 3 млн осіб, з яких правом голосу володіють 2,55 млн, повідомляє ИТАР-ТАСС.

За посаду глави держави у другому турі (у першому було сім кандидатів) борються чинний президент Даля Грібаускайте і представник правлячої Соціал-демократичної партії Литви Зігмантас Бальчитіс. Опитування громадської думки пророкують перемогу Грібаускайте. У першому турі вона набрала 45,92% голосів. За Бальчитиса проголосували 13,62% громадян.

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Глава держави обирається прямим таємним голосуванням строком на п'ять років. Для кандидатів існує віковий ценз - вони мають бути не молодше 40 років. Крім того, претендент на найвищу посаду повинен бути громадянином Литви за походженням і постійно проживати в країні не менше трьох останніх років.