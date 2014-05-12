Ґрібаускайте упевнено перемагає на президентських виборах у Литві, але другий тур буде

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на виборчу комісію за результатами підрахунку майже 96 відсотків голосів.

Таким чином, буде необхідний другий тур виборів, що відбудеться 25 травня, разом із виборами до Європейського парламенту.

Суперником нинішнього президента, яка не є членом політичних партій, буде, найімовірніше, Зіґмантас Балчитіс із 14 відсотками голосів – представник лівоцентристської Литовської соціал-демократичної партії. Лідером цієї партії є нинішній прем’єр-міністр Альґірдас Буткявічус.

Читайте такожУ Литві настав "день тиші" перед президентськими виборами Трохи більш як на відсоток відстає Артурас Паулаускас із центристської й популістської Партії праці, і він навряд чи зможе вийти на друге місце за повними результатами.

Даля Ґрібаускайте, вперше обрана на посаду президента Литви 2009 року, відома, зокрема, різкою критикою дій Росії щодо України. Як вважають, це ще збільшило її популярність.

Ґрібаускайте, економіст за освітою, перед обранням на президентську посаду у 2004–2009 роках була єврокомісаром із бюджетних питань.