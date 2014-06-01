У Литві не виключають можливого вторгнення РФ в країни Балтії для "захисту" російськомовних

Захист прав російськомовного населення за кордоном може стати передумовою для російської інтервенції в країни Балтії, заявив міністр оборони Литви Юозас Олекас на засіданні Комітету з безпеки і оборони Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі, передає портал Delfi.lt.

«Росія виконує десятирічну програму з озброєння і модернізації армії, приділяючи особливу увагу північно-західному напрямку, а особливо Калінінграду, який насправді стає російським військовим бастіоном», - зазначив Олекас.

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Міністр вказав також на інтеграцію військових сил Росії та Білорусі.

Глава військового відомства Литви закликав НАТО проводити більше спільних навчань і розмістити в регіоні на постійній основі сухопутні сили Альянсу. На його думку, аргумент, що це порушить угоду 1997 року, за яким НАТО в Східній Європі не може створювати постійні бази, вже застарів.

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Крім того, Олекас вважає, що Північноатлантичний альянс зобов`язаний дати Грузії ”чіткий сигнал” про членство, оскільки це в інтересах не стільки Тбілісі, скільки самого блоку.