Потрібно підписати нову угоду, що замінить Будапештський меморандум – Квасневський

Про це після інавгурації президента Петра Порошенка заявив екс-президент Польщі Александр Квасневський, відповідаючи на питання "Радіо Свобода".

«Думаю, що це дуже важливо. Мене особисто дуже непокоїть те, що Будапештський меморандум, який надавав Україні гарантії безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї, просто був знехтуваний. Певно, що існує сьогодні потреба у серйозному міжнародному договорі, який би надавав гарантії безпеки для України й гарантії її територіальної єдності. Порошенко свідомо не порушував сьогодні питання вступу до НАТО, щоб не ускладнювати ситуацію. Та й українське суспільство, вочевидь, сьогодні не готове до вступу України в Північноатлантичний альянс», – вважає Александр Квасневський.

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Квасневський додав, що така угода може стосуватися і надання військової допомоги та всіх питань із цим пов’язаних.

«Українська армія є сьогодні у важкій ситуації: і не лише у сенсі кадрів, але й озброєння. Українські Збройні сили є завеликими кількісно, але заслабкими, коли йдеться про озброєння», – зауважив екс-президент Польщі.

У своїй інавгураційній промові Петро Порошенко заявив, що Україна має домогтися підписання нової міжнародного договору, що мав би надати їй гарантії миру й безпеки аж до військової допомоги.