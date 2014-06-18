РФ хоче побудувати станції ГЛОНАСС на Кубі

Про це повідомляє Лента.ру.

Проект угоди, розробленої МЗС Росії і Роскосмосом, передбачає установку на Кубі станцій диференціальної корекції і моніторингу системи ГЛОНАСС, а також, як ідеться в пояснювальній записці до документа, «визначає необхідні принципи, норми і умови для розвитку двосторонніх відносин у сфері космічної діяльності».

«Угода носить рамковий характер і, в тому числі з питань охорони прав інтелектуальної власності, регулювання захисту та обміну різного виду інформацією, сертифікації кінцевого використання й порядку обігу на території імпортера з охоронюваними виробами і технологіями, щодо яких встановлено експортний контроль», - йдеться в пояснювальній записці.

Раніше віце-прем'єр Дмитро Рогозін, який курує ГЛОНАСС, заявив про необхідність співпраці з китайцями для забезпечення конкурентоспроможності навігаційної системи.