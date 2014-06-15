Росія запустила навігаційний супутник "Глонасс-М"

Про це повідомив у неділю представник управління прес-служби і інформації Міноборони РФ по військах Повітряно-космічної оборони полковник Олексій Золотухін, пишуть РИА Новости.

Ракета-носій середнього класу "Союз-2.1б" з розгінним блоком "Фрегат" і космічним апаратом "Глонасс-М" штатно стартувала 14 червня о 21.17 (мск) з російського космодрому "Плесецьк" в Архангельській області. Наземні засоби ГІКЦ імені Титова Космічного командування військ Повітряно-космічної оборони взяли супутник управління 00.53 (мск) 15 червня.

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"З космічним апаратом встановлена і підтримується стійкий телеметричний зв'язок. Бортові системи космічного апарату "Глонасс-М" функціонують нормально", - сказав Золотухін.

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Це вже четвертий запуск космічного апарату "Глонасс" з космодрому "Плесецьк". Уперше космічний апарат російської Глобальної навігаційної супутникової системи був запущений з "Плесецька" 26 лютого 2011 року. Це був перший космічний апарат нового покоління "Глонасс-К", який вперше був виведений на орбіту ракетою-носієм середнього класу "Союз-2.1б". До цього, всі запуски супутників "Глонасс" проводилися з космодрому "Байконур" з допомогою ракет-носіїв важкого класу "Протон-М".