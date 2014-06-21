США залишили Росію у «чорному списку» через торгівлю людьми
04:15, 21 червня 2014Світ
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США вважають, що Росія не зробила достатніх зусиль у боротьбі з торгівлею людьми, і внесли її у «чорний список», що дає можливість запровадження нових американських санкцій.
США залишили Росію у «чорному списку» через торгівлю людьми / 5 канал
У своєму щорічному звіті про становище з торгівлею людьми в різних країнах Державний департамент США поставив Росії найнижчу оцінку, передає Радіо Свобода.
Таку оцінку США дають Росії вже другий рік поспіль, що викликає вкрай негативну реакцію Москви. В аналогічній з Росією групі перебувають Іран й Узбекистан – на третьому рівні в «чорному списку».
Пакистан і Боснія й Герцеговина опинилися на вищому рівні, але включені в список країн, які показали різке зростання кількості жертв секс-торгівлі і примусової праці і яким не вдалося представити докази активізації зусиль щодо вирішення проблеми.
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