США залишили Росію у «чорному списку» через торгівлю людьми

У своєму щорічному звіті про становище з торгівлею людьми в різних країнах Державний департамент США поставив Росії найнижчу оцінку, передає Радіо Свобода.

Таку оцінку США дають Росії вже другий рік поспіль, що викликає вкрай негативну реакцію Москви. В аналогічній з Росією групі перебувають Іран й Узбекистан – на третьому рівні в «чорному списку».

Пакистан і Боснія й Герцеговина опинилися на вищому рівні, але включені в список країн, які показали різке зростання кількості жертв секс-торгівлі і примусової праці і яким не вдалося представити докази активізації зусиль щодо вирішення проблеми.