Парламент Румунії направив до Ради ЄС декларацію з вимогою відставки президента країни

”Декларація направлена членам Ради ЄС, главам держав і урядів країн - членів Євросоюзу”, - повідомили у четвер журналістам у законодавчому органі, передає ИТАР-ТАСС.

У документі говориться, що арештованого брата президента було викрито в одержанні хабара за звільнення із в`язниці кримінального авторитету Санду Ангела. Він також планував залучити для цього і самого главу держави, щоб той чинив тиск на систему юстиції.

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Румунський парламент проголосував 25 червня за декларацію, в якій наголошується, що ”лише відставка президента врятує румунську юстицію в очах громадян і міжнародного співтовариства”.

Як пояснив журналістам прем`єр-міністр Віктор Понта, якщо Бесеску відмовиться залишити свій пост, депутати правлячої коаліції ініціюють в парламенті процедуру імпічменту.

Це вже не перший скандал у Румунії, пов`язаний з корупцією у вищих ешелонах влади. За останні два роки на лаві підсудних опинилися колишній прем`єр, кілька міністрів, а також десятки високопоставлених представників юстиції та правоохоронних органів.

Євросоюз неодноразово висловлював стурбованість у зв`язку з нездатністю Бухареста перемогти корупцію. Це стало і однією з причин, за якою Румунію поки що не приймають до безвізової Шенгенської зони.