Агентство Кисельова остаточно скотилось з котушок: омські ніндзя закликали Порошенка припинити АТО

Наприкінці липня група омських ніндзя має намір вирушити в Україну та закликати Петра Порошенка припинити конфлікт на сході країни, пише РИА Новости.

"Дорогий Петро Порошенко, якщо у вас є мужність, то ви негайно припинете неподобство, що панує на Донбасі, у Луганську та в інших містах на південному сході України", - йдеться в листі лідера омського клубу ніндзюцу "Сьодзі" Бориса Штурова.

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До планів клубу входить розіграш театралізованих вистав на площах Донецька та Луганська, "з метою показати безглуздість військових дій".

"В бій візьмемо камери, мобільні телефони та наші снаряди для кендо. Виступимо непроханими неофіційними миротворцями, може, покажуть нас на українських ЗМІ. Я мріяв виконати свій обов'язок перед рідним старшим поколінням, а наші рідні живуть за три тисячі кілометрів... Добре, що знайшов підтримку, коли звернувся до хлопців. Якщо нам не дадуть відповіді протягом двох-трьох тижнів, ми вирушаємо", - розповідає Борис в інтерв'ю на одному з сайтів, яке цитує "РИА Новости".