Ходорковський готовий вирушити в Україну, щоб запобігти кровопролиттю

«В результаті некомпетентних дій політиків ми опинилися на грані того, щоб бути залученими в громадянську війну в Україні. Це означає трагедії для мільйонів російсько-українських родин, а також тяжкі наслідки для внутрішньої ситуації в нашій країні та її положення на міжнародній арені. Від цієї кризи постраждають всі, - йдеться в заяві Ходорковського, яку цитує Голос Америки. - У мене є друзі-українці, у моїй родині є українці. Як і для багатьох з нас, для мене це особиста справа».

«Я заявляю, що я готовий вирушити в будь-яке місце в Україні в будь-який час на запрошення будь-якої відповідального особи для того, щоб запобігти кровопролиттю. Я вважаю, що присутність незалежних фігур, які мають міжнародну впізнаваність, Україні в цей час можуть допомогти запобігти ескалації конфлікту», - зазначив він.