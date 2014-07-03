Колишній священик пройшов 870 км, аби попросити Папу про скасування целібату

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на італійське агентство ANSA.

Альфонс Месснер (Alfons Messner), 64 роки, пройшов пішки весь шлях від міста Больцано, розташованого на півночі Італії, в провінції Південний Тіроль, до Ватикану, розташованого в центрі Апеннінського півострова. Колишній священик в даний час працює в одній зі шкіл Больцано, тим не менш, він має намір домогтися від папи Римського зняття обітниці безшлюбності для католицького духовенства. Інтерес у Месснера особистий. Свою дружину він зустрів 20 років тому, під час роботи місії в Еквадорі.

Читайте такожЕлтон Джон хоче поговорити з Путіним про права геїв«Я розумію, що Ватикан не скасує целібат ні сьогодні, ні завтра, але там повинні хоча б почати думати про таку можливість», - цитує слова Месснера агентство.

Раніше в травні з аналогічним проханням до Папи Римського звернулася група жінок, що підтримують любовні стосунки з католицькими священиками.