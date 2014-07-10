ЗМІ: Індійський суд зняв звинувачення з "мисливців за піратами" з Seaman Guard Ohio, крім капітана-українця

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу МЗС Естонії, 14 громадян якої проходили в даній справі.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Пает висловив задоволення рішенням суду.

"Найближчим часом з'ясується, чи буде оскаржено це рішення. МЗС готовий надати всебічну допомогу в поверненні своїх громадян додому", - цитує прес-служба слова Паета.

Читайте такожЗМІ: В Індії намагався повіситися українець - капітан затриманого корабляСудно Seaman Guard Ohio, що слідувало під прапором Сьєрра-Леоне і належить американській компанії AdvanFort, було затримано індійською владою в жовтні минулого року. Екіпаж і група охорони судна від піратів складаються з 35 громадян Індії, Естонії, Великобританії, України. Заарештованим висунуто звинувачення в незаконному зберіганні зброї і боєприпасів, а також у незаконному придбанні палива.

Читайте такожВ Індії двох заарештованих українських моряків відпустили під заставу, один залишається у в'язниціВ березні нинішнього року екіпаж і охоронці були відпущені на свободу під заставу, яку заплатила фірма AdvanFort. Вони чекали судового вердикту у своїй справі, перебуваючи в одному з готелів міста Ченнай, розташованому приблизно в кілометрі від поліцейської дільниці, куди чоловіки повинні були приходити відмічатися два рази в день.

У складі екіпажу були троє українців, включаючи капітана, з якого, як повідомляє естонська ресурс Актуальна камера з посиланням на МЗС Естонії, обвинувачення не знято.