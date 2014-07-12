У Москві померла російська опозиціонерка Валерія Новодворська
17:32, 12 липня 2014Світ
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Правозахисниця Валерія Новодворська померла в реанімації.
Новодворська померла / piter.tv
Про це «Ленте.ру» розповіло джерело в медичних колах. За його словами, вона померла від інфекційно-токсичного шоку.
Раніше, 12 липня Новодворська поступила у важкому стані в реанімацію відділення гнійної хірургії МКЛ № 13. Лікарі протягом багатьох годин боролися за її життя.
Довідка. Валерія Новодворська - російський ліберальний громадський діяч, незалежна журналістка і відеоблогер, засновниця партії «Демократичний союз». У своїх відео Новодворська висловлювала підтримку київському Майдану і Україні в проведенні АТО.
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