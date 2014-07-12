У Москві померла російська опозиціонерка Валерія Новодворська

Про це «Ленте.ру» розповіло джерело в медичних колах. За його словами, вона померла від інфекційно-токсичного шоку.

Раніше, 12 липня Новодворська поступила у важкому стані в реанімацію відділення гнійної хірургії МКЛ № 13. Лікарі протягом багатьох годин боролися за її життя.

Довідка. Валерія Новодворська - російський ліберальний громадський діяч, незалежна журналістка і відеоблогер, засновниця партії «Демократичний союз». У своїх відео Новодворська висловлювала підтримку київському Майдану і Україні в проведенні АТО.