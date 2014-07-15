Із сектора Гази до Єгипту евакуйовано 25 громадян України
17:15, 15 липня 2014Світ
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Міністерство закордонних справ України у взаємодії з закордонними дипломатичними установами сприяють українським громадянам в евакуації з Палестини в Ізраїль і Єгипет, а також подальшому їх поверненню в Україну.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив т.в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич щодо актуальних питань зовнішньої політики.
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За його словами, станом на сьогодні представництвом України при ПНА надано сприяння 25 громадянам України у виїзді із сектора Газа через КПП "Рафах" на територію Єгипту'', - повідомив він.
Зварич уточнив, що всього в секторі Гази перебуває орієнтовно 800 громадян України.
"Дані щодо наявності серед постраждалих внаслідок збройних дій громадян України відсутні", - сказав він.
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