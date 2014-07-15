Із сектора Гази до Єгипту евакуйовано 25 громадян України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив т.в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич щодо актуальних питань зовнішньої політики.

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За його словами, станом на сьогодні представництвом України при ПНА надано сприяння 25 громадянам України у виїзді із сектора Газа через КПП "Рафах" на територію Єгипту'', - повідомив він.

Зварич уточнив, що всього в секторі Гази перебуває орієнтовно 800 громадян України.

"Дані щодо наявності серед постраждалих внаслідок збройних дій громадян України відсутні", - сказав він.