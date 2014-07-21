Прем'єр Грузії відправив у відставку сімох міністрів

Про це повідомляє Новини-Грузія.

Зокрема, кадрові зміни стосуються міністра культури і охорони пам'ятників Грузії Гурама Одішарія, міністра навколишнього середовища та природних ресурсів Хатуна Гогаладзе, міністра у справах біженців, розселення і вимушено переміщених осіб з окупованих територій Давида Дарахвелідзе, міністра сільського господарства Шалви Піпія, міністра регіонального розвитку та інфраструктури Элгуджу Хокрішвіли, міністра з виконання покарань і пробації Созара Субарі і державного міністра з питань діаспори Костянтина Сургуладзе.

Читайте такожПарламент Грузії одноголосно ратифікував Угоду з ЄСПри цьому, як заявив прем'єр, Субарі займе посаду міністра у справах біженців, розселення і вимушено переміщених осіб з окупованих територій Грузії, а Хокрішвілі очолить міністерство навколишнього середовища і природних ресурсів Грузії.