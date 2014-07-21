ЄС призупинив нафтові санкції проти Ірану до 24 листопада

Рада Європейського Союзу продовжила до 24 листопада 2014 року часткове призупинення нафтових санкцій стосовно Ірану.

Відповідне рішення було ухвалено у понеділок в Брюсселі Радою ЄС, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Рада продовжила до 24 листопада призупинення ЄС обмежувальних заходів, зазначених в спільному плані дій, погодженому E3/EU+3 та Іраном 24 листопада 2013 року", - говориться в рішенні.

Зокрема, під дію цього рішення підпадає страхування та транспортування іранської нафти існуючим клієнтам, імпорт, придбання та транспортування іранської нафтохімічної продукції, а також торгівля золотом та дорогоцінними металами з іранським урядом і державними органами.

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Збільшення порогів авторизації фінансових трансфертів із Ірану також залишається в силі.

Правові акти з приводу цього рішення будуть опубліковані в офіційному журналі ЄС у понеділок.

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