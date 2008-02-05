Росія сподівається, що Україна не висуватиме жодних умов на її шляху до СОТ

Росія вітає вступ України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав старший радник постпредства Росії при міжнародних організаціях Юрій АФАНАСЬЄВ перед початком засідання генеральної ради СОТ у Женеві, відповідаючи на питання українських журналістів.

Ю.АФАНАСЬЄВ прогнозує, що Росія в липні теж стане членом цієї організації.

«Ми вітаємо вступ України, ми дуже задоволені», - сказав він.

Він висловив переконання, що Україна не висуватиме жодних умов і претензій до Росії на шляху її приєднання до СОТ.

«Коли ми будемо членами СОТ, ми вирішуватимемо всі проблеми, які можуть виникнути, на базі угод СОТ», - сказав Ю.АФАНАСЬЄВ.

Він висловив думку, що навіть якщо б Україна захотіла перешкодити Росії вступити до СОТ, їй було б це дуже складно зробити.

«Але ми виходимо з того, що українські керівники неодноразово заявляли, що такого не буде», - зазначив радник постпредства РФ.