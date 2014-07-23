У Нідерландах сьогодні день жалоби за жертвами катастрофи «Боїнг-777»
08:51, 23 липня 2014Світ
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Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив у країні 23 липня національним днем жалоби за жертвами катастрофи літака «Боїнг-777» у Донецькій області.
Reuters
Сьогодні на батьківщину будуть доправлені тіла перших жертв трагедії, що сталася в небі над Донбасом, повідомляє "Радіо Свобода".
Із 298 осіб, загиблих на борту літака «Малайзійських авіаліній», 193 були громадянами Нідерландів.
За даними спостерігачів ОБСЄ в Україні, понад 200 тіл були доправлені 22 липня з контрольованої проросійськими бойовиками території до Харкова. Команда Інтерполу розпочала ідентифікацію тіл загиблих. Спостерігачі ОБСЄ твердять, що на місці краху ще є останки жертв.
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