ОБСЄ продовжила на півроку мандат Спеціальної спостережної місії в Україні

Мандат Спеціальної наглядової місії був прийнятий на засіданні Постійної ради ОБСЄ 21 березня строком на шість місяців, нагадує РИА «Новости».

Мандат Спеціальної наглядової місії було прийнято на засіданні Постійної ради ОБСЄ 21 березня строком на шість місяців, нагадує РІА «Новости». При цьому розмір місії встановлено від 100 до 500 осіб, а розміщення - в десяти пунктах: головний офіс у Києві і відділення в Донецьку, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Луганську, Львові, Одесі, Харкові, Херсоні і Чернівцях. Для зміни будь-якого з параметрів мандата також був потрібен консенсус всіх 57 держав-учасників ОБСЄ.

Читайте такожОБСЄ вимагає від Росії звільнити українського журналіста Агаркова