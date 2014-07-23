ЗМІ: Німецькі політики вимагають позбавити Росію права на проведення ЧС-2018

Заступник голови фракції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) у Бундестазі Міхаель Фукс вимагає забрати у Росії право на проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на німецьке онлайн-видання Handelsblatt-Online.

Одночасно політик пропонує обрати нову країну, яка прийматиме ЧС-2018.

"ФІФА слід обміркувати, чи варто проводити Чемпіонат світу з футболу в Росії, якщо ця країна навіть не здатна гарантувати безпеку повітряних маршрутів", - зазначив Фукс в опублікованому інтерв’ю.

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Фукс стверджує, що спортивний турнір можна "без проблем" провести в Німеччині та Франції.

"У нас достатньо стадіонів, які підійдуть для проведення змагань чемпіонату світу", - цитує слова політика видання.

Водночас Міжнародна федерація футболу (ФІФА) взагалі уникає подібних дискусій, повідомляє інформаційне агентство dpa.

Пропозицію Фукса підтримали й інші депутати Бундестагу. Зокрема, Штефан Маєр наголосив, що якщо президент РФ Володимир Путін не піде на поступки, то слід бойкотувати ЧС-2018.

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"Якщо президент Путін не піде на поступки та надалі розпалюватиме кризу, то ідея забрати у Росії ЧС-2018 не може залишатися табу", - зазначив він в інтерв'ю газеті Bild.

Після авіакатастрофи малайзійського «Боїнга» на Донеччині, який збили російські терористи, заклики забрати у Росії право на проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 року серед німецьких політиків стають усе гучнішими.

Таку вимогу, крім Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), висловили також представники Союз 90/Зелені.

Натомість лідер Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) назвав ці розмови передчасними.