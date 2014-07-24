Парламент Іраку обрав нового президента країни

Кандидатуру 76-річного політика в ході таємного голосували підтримала переважна більшість іракських законодавців. Фуад Масум змінить на посаді Джалала Талабані, який завершує другий президентський термін.

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Між іракськими політиками, однак, зберігаються розбіжності з формування нового уряду і кандидатури прем’єр-міністра після минулих в квітні виборів. Прем’єр Нурі аль-Малікі, який після виборів керує технічним кабінетом, відкинув вимоги сунітів і курдів залишити посаду.

За чинною в Іраку з 2003 року неофіційною домовленістю про розподіл влади посада спікера парламенту відводиться представнику мусульман-сунітів, посаду президента займає представник курдської громади, і прем’єром призначається політик-шиїт.