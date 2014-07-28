Британія та Шотландія бойкотують рік культури Росії

Про це повідомляє Дождь з посиланням на шотландське видання Herald Scotland.

«Обидва уряди більше не будуть підтримувати російсько-британський рік культури, члени уряду також бойкотують заходи, організовані в рамках програми року», - йдеться в повідомленні.

«Уряд Сполученого Королівства відмовляється від підтримки британсько-російського культурного заходу вимушено. Причиною є незаконна анексія Криму Російською Федерацією. Ні урядом, ні високопоставленими офіційними особами не буде надаватися сприяння проведенню заходів», - зазначив представник МЗС Великобританії.

Читайте такожThe Telegraph: НАТО припинило участь у навчаннях у Балтійському морі«Шотландський уряд більше не надає активної підтримки перехресному року культури Великобританії і Росії 2014, і місіс Хіслоп (Фіона Хіслоп - міністр культури Шотландії) не буде присутньою на будь-яких російських заходах, які відбудуться у Шотландії в рамках цієї ініціативи. Культурні заходи, вже заплановані в Шотландії і Росії, проходять за планом», - заявила представник шотландського кабінету міністрів.

Раніше уряд Польщі скасував заходи Року Польщі в Росії, заплановані на 2015 рік, у зв'язку з ситуацією в Україні.