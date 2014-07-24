BBC: У Росії скасували рік Польщі

Про це повідомляє Російська служба BBC.

"Це рішення уряду. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та міністр культури Малґожата Омілановська однозначно оцінили, що в нинішній політичній ситуації, і всього того, що відбувається на Україні, в ситуації, коли був збитий літак, неможливе проведення Року Польщі в Росії", - повідомила прес-секретар уряду Малгожата Кидава-Блоньска.

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