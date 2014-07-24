BBC: У Росії скасували рік Польщі
07:25, 24 липня 2014Світ
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Польський уряд скасував заходи Року Польщі в Росії, заплановані на 2015 рік, через ситуацію в Україні.
Польща відмовилася проводити свій рік в Росії / Фото УНІАН
Про це повідомляє Російська служба BBC.
"Це рішення уряду. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та міністр культури Малґожата Омілановська однозначно оцінили, що в нинішній політичній ситуації, і всього того, що відбувається на Україні, в ситуації, коли був збитий літак, неможливе проведення Року Польщі в Росії", - повідомила прес-секретар уряду Малгожата Кидава-Блоньска.
Читайте такожЯценюк і Сікорський обговорили виклики, що виникають у зв'язку з російською агресієюЦе рішення польської влади означає також скасування всіх заходів у рамках Року Росії в Польщі в 2015 році.
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