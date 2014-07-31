ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити власникам ЮКОСу майже 2 мільярди євро

Європейський суд із прав людини зобов'язав Росію виплатити компанії ЮКОС 1,866,404,634 євро як компенсацію за допущені стосовно компанії порушення права на майно.

Як повідомляється на сайті суду, ухвалу про це ЄСПЛ оголосив сьогодні в рамках справи «ВАТ «Нафтова компанія «ЮКОС» проти Росії» (ВАТ Neftyanaya kompaniya YUKOS v. Russia, скарга N 14902/04).

Також ЄСПЛ ухвалив виплатити ЮКОСу ще 300 тис. євро на відшкодування витрат.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня Арбітражний суд у Гаазі ухвалив, що Росія повинна виплатити групі акціонерів ЮКОСу компенсацій на суму понад 50 млрд доларів.

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„Арбітражні суди (розглядалися три справи) одностайно ухвалили, що Російська Федерація вжила заходи, еквівалентні ефекту експропріації інвестицій позивачів у ЮКОС, і, таким чином, порушила статтю 13 (1) Договору Енергетичної хартії. В результаті, Росії наказано виплатити збитки як компенсацію заявникам”, - сказано в повідомленні Гаазького арбітражу.

Співвласником і головою ЮКОСу був Михайло Ходорковський, якого було визнано російським судом винним у шахрайстві та інших злочинах і засуджено на строк 10 років і 10 місяців.

Організація „Міжнародна амністія” присвоїла йому та його колезі Платону Лебедєву статус „в’язень совісті”.

10 листопада 2013 року Ходорковський, не визнавши свою провину й провівши у в'язниці понад 10 років, написав президенту Росії Путину листа про помилування за сімейними обставинами і був звільнений 20 грудня того ж року.