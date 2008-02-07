Трирічний хлопчик підпалив свого п`ятимісячного брата

П`ятимісячна дитина дістла важкі опіки в Челябінській області (Росія) з вини трирічного брата. Як повідомила у четвер представниця головного управління МНС по регіону, «в селищі Кузяшево напередодні дитина підпалила простирадло в ліжечку свого п`ятимісячного брата, поки спав батько. З опіками 8% тіла - голови, шиї і рук - дитину госпіталізували в центральну лікарню Аргаяшського району». За її словами, дитина знаходиться в лікарні в дуже важкому стані.

Газета.ру