Трирічний хлопчик підпалив свого п`ятимісячного брата
08:15, 07 лютого 2008Світ
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Поки батько спав
П`ятимісячна дитина дістла важкі опіки в Челябінській області (Росія) з вини трирічного брата. Як повідомила у четвер представниця головного управління МНС по регіону, «в селищі Кузяшево напередодні дитина підпалила простирадло в ліжечку свого п`ятимісячного брата, поки спав батько. З опіками 8% тіла - голови, шиї і рук - дитину госпіталізували в центральну лікарню Аргаяшського району». За її словами, дитина знаходиться в лікарні в дуже важкому стані.
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