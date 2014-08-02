Навальний назвав "шизофренією" реакцію Кремля на проведення маршу в Сибіру

Російський опозиціонер Олексій Навальний вражений реакцією Кремля на запланований в Новосибірську марш за федералізацію.

Про це він написав на своєму сайті.

"Просто вражаюча історія з цим "Маршем за федералізацію Сибіру", який проводять в Новосибірську. Навіть незрозуміло, куди посилання дати, щоб пояснити, що таке цей марш, тим, хто не в курсі (а це майже всі). Через локальні заходи місцевих активістів Роскомнагляд влаштував цілу істерику і виніс попередження 14 (!!!) ЗМІ про неприпустимість розміщення інформації про марш", - написав він.

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При цьому, впевнений Навальний, організатори збиралися всього лише провести марш за федералізацію - виступити за те, щоб в їх регіоні залишалося більше грошей і повноважень.

"Загалом, повна шизофренія, а саме правильне пояснення, схоже, це", - резюмує опозиціонер.