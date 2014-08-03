Померла мати Ходорковського
17:54, 03 серпня 2014Світ
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Сьогодні померла Марина Ходорковська, мати опального російського підприємця й колишнього політв’язня Михайла Ходорковського. Їй було 79 років.
REUTERS
За повідомленнями, вона померла у клініці в Берліні, де проходила курс лікування від раку.
Про це пише "Радіо Свобода".
Марина Ходорковська стала відома своїми виступами після арешту сина.
Михайло Ходорковський, колишній керівник і фактичний власник колишньої російської нафтової компанії ЮКОС, пробув в ув’язненні в Росії десять років за низкою звинувачень в ухиленні від сплати податків та інших фінансових зловживаннях. Частину цих звинувачень правозахисники визнають суто політичними. Його звільнили за помилуванням у грудні минулого року.
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