Померла мати Ходорковського

За повідомленнями, вона померла у клініці в Берліні, де проходила курс лікування від раку.

Про це пише "Радіо Свобода".

Марина Ходорковська стала відома своїми виступами після арешту сина.

Михайло Ходорковський, колишній керівник і фактичний власник колишньої російської нафтової компанії ЮКОС, пробув в ув’язненні в Росії десять років за низкою звинувачень в ухиленні від сплати податків та інших фінансових зловживаннях. Частину цих звинувачень правозахисники визнають суто політичними. Його звільнили за помилуванням у грудні минулого року.