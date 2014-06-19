У Німеччині опубліковано книгу Ходорковського про тюремне життя

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на інформаційне агентство DPA. Книга складається з 21 нарису і опублікована в берлінському видавництві Galiani.

У нарисах Ходорковський лише побіжно стосується свого власного тюремного буття, але «дає чіткий опис російської табірної системи з властивою їй корумпованістю, правовим свавіллям та ірраціональністю». У висновку автор резюмує, що «в табірній системі, як у дзеркалі, відбивається російське суспільство».

Колишній голова і співвласник нафтової компанії «ЮКОС» Михайло Ходорковський був заарештований за звинуваченням у розкраданнях і несплаті податків 25 жовтня 2003 року. 20 грудня 2013 року був звільнений за указом президента Росії Володимира Путіна. Літературну діяльність Ходорковський почав у 1992 році, коли вийшла його перша книга «Людина з рублем», написана у співавторстві з Леонідом Невзліним. У 2010 році був удостоєний літературної премії журналу «Знамя» за «Діалоги» з письменницею Людмилою Улицькою.