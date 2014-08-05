ЗМІ: корабель США доставить на бази НАТО в Норвегії важке озброєння

Про це повідомляють норвезькі ЗМІ з посиланням на джерела в міністерстві оборони країни. "Американський досвід війни в Афганістані та Іраку диктує необхідність заміни озброєння", - повідомляє видання Adresseavisen з посиланням на джерело в міноборони країни.

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Повідомляється, що американський корабель прибуде в Намдалсейд 10 серпня. На його борту будуть важкі танки M1A1 Abrams, бронетранспортери, бойові машини піхоти та інша техніка. "Озброєння більш сучасне і тяжке, ніж те, що знаходиться на базах в центральній Норвегії", - зазначає видання.

Експерт Столі Ульріксен в норвезькому інституті міжнародної політики, до якого видання звернулося за коментарем, вважає, що доставка нового озброєння свідчить про більш "похмурий" погляд Америки на розвиток ситуації в Європі. "Це може мати відношення до конфлікту в Україні", - наводить видання слова експерта.