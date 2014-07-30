Норвегія приєднається до санкцій Евросоюзу проти Росії
15:51, 30 липня 2014Світ
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Норвегія планує приєднатися до санкцій Євросоюзу проти Росії. Найближчим часом уряд країни проведе консультації з парламентом з цього питання.
Норвегія думає приєднатись до санкцій ЄС проти РФ / фото geoffreyroucourt.files.wordpress.com
Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Бергу Бренде. "Нові санкції ЄС проти Росії свідчать про серйозне погіршення ситуації в Україні. Норвегія збирається ретельно вивчити узгоджені країнами Євросоюзу заходи", - передає слова міністра ІТАР-ТАСС.
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За його словами, намір приєднатися до санкцій продиктований "серйозними зовнішньополітичними міркуваннями".
Як повідомляв УНІАН, 29 липня Євросоюз прийняв економічні санкції третього рівня проти Росії у зв'язку з її агресією в Україні.
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