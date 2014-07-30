Норвегія приєднається до санкцій Евросоюзу проти Росії

Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Бергу Бренде. "Нові санкції ЄС проти Росії свідчать про серйозне погіршення ситуації в Україні. Норвегія збирається ретельно вивчити узгоджені країнами Євросоюзу заходи", - передає слова міністра ІТАР-ТАСС.

Читайте такожСікорський впевнений, що РФ постраждає від нових санкцій більше, ніж ЄС

За його словами, намір приєднатися до санкцій продиктований "серйозними зовнішньополітичними міркуваннями".

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Євросоюз прийняв економічні санкції третього рівня проти Росії у зв'язку з її агресією в Україні.