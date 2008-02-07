Комісар ЄС закликає Москву до чесних виборів

Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР висловлює жаль з того факту, що “обставини не дозволили” місії ОБСЄ спостерігати за президентськими виборами в Росії відповідно до правил та процедури ОБСЄ.

Про це йдеться у її заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я би хотіла ще раз підкреслити важливість, яку ЄС надає ефективним і таким, що заслуговують на довіру, міжнародним спостерігачам за виборами. Ще раз я закликаю Російську владу забезпечити, щоб ці вибори були проведені відповідно до зобов’язань Росії, як члена ОБСЄ”, - заявила комісар.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ОБСЄ заявило про неможливість спостереження за президентськими виборами в Росії, через обмеження для міжнародних спостерігачів, створені російською владою. Місія ОБСЄ також не змогла направити місію довготривалих спостерігачів за парламентськими виборами в Росії у грудні 2007 року.

Президентські вибори в Росії призначені на 2 березня.