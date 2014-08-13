Померла голлівудська актриса Лорен Беколл

Лорен Беколл, справжнє ім'я якої - Бетті Джоан Перскі, народилася в 1924 році в родині євреїв-іммігрантів з Польщі та Німеччини. Починала кар'єру в якості моделі, в 19 років знялася разом зі знаменитим актором Хамфрі Богартом, за якого незабаром вийшла заміж, у своїй першій картині «Мати і не мати», пишгет Лента.ру.

Згодом зоряна пара зіграла разом ще в трьох картинах. Також Беколл знялася в 1953 році з Мерилін Монро у фільмі «Як вийти заміж за мільйонера». Після смерті Богарта в 1957 році була заручена з Френком Сінатрою, потім вийшла заміж за лауреата «Оскара» Джейсона Робардса.

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У 1970-ті роки актриса зосередилася на роботі на Бродвеї. Серед її найвідоміших картин цього періоду - детектив «Вбивство в Східному експресі» (1974) та вестерн «найвлучніший» (1976). У 1993 році Беколл знялася з Грегорі Пеком у фільмі «Портрет». За роль другого плану в мелодрамі Барбри Стрейзанд «У дзеркала два обличчя» отримала «Золотий глобус». У тому ж році була нагороджена премією «Сезар» за видатний внесок у розвиток кіномистецтва.

У 2000-х роках разом з Ніколь Кідман Беколл зіграла у фільмах «Догвілль» (2003) і «Народження» (2004). Також актриса часто з'являлася в ток-шоу. У 2009 році вона була удостоєна «Оскара» за внесок у розвиток кіно.