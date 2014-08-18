Меркель закликала НАТО підвищити боєготовність через агресію Росії проти України
19:26, 18 серпня 2014Світ
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На думку Ангели Меркель, необхідно формувати умови, щоб НАТО могло швидко реагувати на сучасні загрози
Меркель закликає НАТО підвищити боєготовність / Фото : NATO.int
Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступає за підвищення боєготовності сил НАТО у контексті подій в Україні, повідомляє ТСН.
Так, на думку Меркель, необхідно формувати умови, щоб НАТО могло швидко реагувати на сучасні загрози. Канцлер запропонувала організувати спільні військові маневри і розвивати військову інфраструктуру.
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Як наголошується, думку канцлера розділяє і головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав, який попереджає про небезпеку повторення сценарію дестабілізації з боку РФ за сценарієм України в інших країнах Східної Європи.
Раніше повідомлялося, що в Чехії відбудуться масштабні навчання НАТО.
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