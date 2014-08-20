Росспоживнагляд закрив чотири московські заклади McDonald's

Про це повідомляє сайт російського наглядового органу Росспоживнагляд.

У відомстві заявили, що виявили порушення при проведенні контрольно-наглядових заходів з відбором зразків сировини, харчових продуктів та змивів з об'єктів навколишнього середовища щодо підприємств швидкого обслуговування "Макдональдс" (ЗАТ «Москва-Макдоналдс» і ТОВ «Макдоналдс») 18 - 20 серпня 2014 року".

За фактами "порушень" були порушені справи про адміністративні правопорушення

Читайте такожРосспоживнагляд заборонить McDonald's в Росії продавати гамбургери й морозиво"Складено протоколи про тимчасову заборону діяльності підприємств швидкого обслуговування "Макдональдс" : ЗАТ «Москва-Макдоналдс» (Вільний просп.. д. 35Б, вул. В. Бронна, д. 29), ТОВ «Макдоналдс» (просп. Миру, д. 97, Манежна площа, д. 1, стор 2). Матеріали справ готуються для передачі в судові органи у встановленому законом порядку", - повідомили в Росспоживнагляді.

Також у відомстві пообіцяли перевіряти підприємства мережі і далі.

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