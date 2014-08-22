У ДТП в Єгипті постраждала українка, кількість жертв аварії зросла до 38 осіб - ЗМІ

Про це пише сьогодні єгипетська газета «Аль-Ахрам» з посиланням на представника Міністерства охорони здоров'я Єгипту.

Раніше повідомлялося про 33 загиблих і понад 40 постраждалих.

ДТП сталася за 50 кілометрів від популярного серед туристів курорту Шарм-Еш-Шейх. За попередньою інформацією, водій автобусу заснув за кермом, внаслідок чого сталося зіткнення в другим автобусом. Удар був такої сили, що одна з машин перекинулася. Як повідомив видання представник Міністерства охорони здоров'я провінції Південний Синай Мохамед Лашин, рятувальники упродовж усієї ночі витягували фрагменти тіл загиблих пасажирів, передають РИА Новости.

Як заявив директор служби «швидкої допомоги» провінції Південний Синай Халед Абу Хашим, серед постраждалих числяться четверо іноземних громадян - молода дівчина з України, двоє підданих Саудівської Аравії: мати і дитина, також один громадянин Ємену. Всі решта - громадяни Єгипту.

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На даний момент усі травмовані доставлені до одного з найближчих госпіталів міста Шарм-Еш-Шейх.

Зараз траса, на якій сталася ДТП, закрита. Поліція проводить слідчі заходи.