Близько 30 осіб загинули й понад 40 поранені під час зіткнення автобусів в Єгипті

Щонайменше 27 людей загинули внаслідок аварії на Синайському півострові в Єгипті. За повідомленнями, два автобуси зіткнулися на світанку 22 серпня.

Десятки людей поранені, серед них є громадяни Росії, передає Радіо Свобода.

Офіційні особи припускають, що кількість жертв може зрости.

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За даними Reuters, кількість загиблих вже сягнула 33 осіб. Як повідомив агентство MENA представник МОЗ, серед понад 40 поранених є громадяни РФ, Ємену та Саудівської Аравії. Поранених доправили до двох госпіталів. Оскільки тіла ще не вийняли з-під уламків автобусу, кількість жертв може зрости.