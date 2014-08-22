Словаччина не підтверджує наявності своїх громадян серед терористів

Про це УНІАН повідомив директор з питань засобів масової інформації словацького МЗС Петер Суско.

Він відзначив, що словацька влада через своє посольство в Україні з 19 серпня намагається підтвердити поширену того дня інформація про затримання громадянина Словаччини, котрий нібито воював на стороні проросійських сепаратистів, але підтвердження чи спростування такої інформації немає.

"Ні, ще ні", - сказав він.

Прес-секретар також прокоментував публікацію одного зі словацьких видань, в якому було опубліковане інтерв'ю одного зі словаків, котрий нібито воює в Україні.

Читайте такожЄвропейські ЗМІ закликали політиків не мовчати про "агресивну імперіалістичну політику" ПутінаСуско зазначив, що це видання "відоме з публікації фальшивих та цілком неправдивих матеріалів у минулому".

Він додав, що міністерство не буде коментувати, що саме планує робити з громадянами, котрі можуть брати участь у бойових діях, поки не отримає доказів, що це дійсно має місце.

Словацьке видання vas.cas.sk опублікувало розмову та фотографії 45-річного словака Мирослава Рохача, котрий розповів, що він поїхав воювати в Україну, бо не міг "сидіти склавши руки" та зауважив, що з ним біля Антрациту в "ополченні" є ще двоє громадян Словаччини.

Читайте такожЗвільнений з полону терористів британець розповів про тортури та знущання Видання, котре опублікувало матеріал під заголовком "Чому ми вбиваємо українців?", зауважувало, що словацьке законодавство за участь у військових формуваннях за межами країни передбачає покарання від 2 до 8 років ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив про затримання першого громадянина Європейського Союзу, котрий воював на стороні проросійських бойовиків - Мирослава Рохача.

За українськими даними, Рохач, котрий за походженням є сербом та громадянином Словаччини, працював мінометником та був затриманий українськими військовими в Іловайську.