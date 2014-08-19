В Іловайську затримали громадянина ЄС, який воював на боці бойовиків

В районі тепловозного депо Іловайська було затримано громадянина Євросоюзу, серба за походженням - Мирослава Рохача, який має громадянство Словацької республіки, уродженця міста Банська Бистриця.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Він був мінометником у терористів. Сказав, що нібито приїхав в Україну не як наймит, а за переконаннями. Цю версію перевірить слідство", - пише він.

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Також зазначається, що у затриманого виявлено паспорт громадянина Словаччини з відміткою про перетин кордону України 03.07.2014 року в аеропорту Жуляни.

"Це перший випадок документально підтвердженого взяття в полон громадянина однієї з країн Європейського союзу, який воює на боці терористів", - заявив Геращенко.

Громадянин Словаччини сказав, що йому відомо, що на боці терористів в Іловайську воювали і інші серби, але він не знає, чи залишилися вони живі в ході нічного штурму.