В Іловайську затримали громадянина ЄС, який воював на боці бойовиків
Це перший випадок документально підтвердженого взяття в полон громадянина однієї із країн Європейського союзу, який воював на боці терористів.
В районі тепловозного депо Іловайська було затримано громадянина Євросоюзу, серба за походженням - Мирослава Рохача, який має громадянство Словацької республіки, уродженця міста Банська Бистриця.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
"Він був мінометником у терористів. Сказав, що нібито приїхав в Україну не як наймит, а за переконаннями. Цю версію перевірить слідство", - пише він.
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Також зазначається, що у затриманого виявлено паспорт громадянина Словаччини з відміткою про перетин кордону України 03.07.2014 року в аеропорту Жуляни.
"Це перший випадок документально підтвердженого взяття в полон громадянина однієї з країн Європейського союзу, який воює на боці терористів", - заявив Геращенко.
Громадянин Словаччини сказав, що йому відомо, що на боці терористів в Іловайську воювали і інші серби, але він не знає, чи залишилися вони живі в ході нічного штурму.