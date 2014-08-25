Макаревич звернувся до Путіна з проханням "припинити шабаш" - російські ЗМІ

Про це повідомляє російське видання "Московський комсомолець", що наводить також і текст листа.

"Третій тиждень не вичерпується потік бруду і наклепів, що ллється на мене зі сторінок газет і екранів телевізора. Мене називають «другом хунти», «спільником фашистів», «зрадником» і т.д. Між тим, єдиний «злочин», який я вчинив, полягає в тому, що в місті Святогірську в таборі біженців з Донецька і Луганська я в рамках благодійності заспівав три пісні для дітей цих біженців. У зв'язку з чим ніякої вини за собою не відчуваю", - йдеться в листі.

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"І вже в чому ніяк нас не можна звинуватити - це нелюбові до Батьківщини. Пане президенте, я наполегливо прошу Вас припинити цей шабаш, що ганьбить моє ім'я", - нібито написав музикант.