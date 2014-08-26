Польща хоче змінити законодавство через загрозу "гібридної війни"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект закону внесений у порядок денний пленарної сесії нижньої палати польського парламенту.

Законопроект вніс президент Польщі, котрий, згідно з Конституцією, є верховним головнокомандувачем збройних сил.

"Проект змін кількох законів, серед яких закон про загальний обов'язок оборони, має на меті привести у відповідність норми законів до нової структури керування армією в сучасних умовах, коли війна - як у випадку російського-українського конфлікту - є явищем розмитим та необов'язково полягає у введені військ агресором на територію держави", - відзначає польське агентство РАР.

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Росія, всупереч численним доказам, офіційно відкидає свою причетність до подій на сході, а експерти називають війну, яку вона веде проти України, "гібридною".

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