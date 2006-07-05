Кондоліза Райс обігнала Анджеліну Джолі і Джулію Робертс

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, рейтинг популярності держсекретаря США Кондолізи Райс значно перевищує рейтинги глави Білого дому Джорджа Буша і віце-президента Діка Чейні. І це не зважаючи на те, що з моменту, коли в січні 2005 року Кондоліза Райс зайняла пост держсекретаря США, вона жодного разу не поставила під сумнів політичні рішення свого шефа, пише у вівторок Газета GZT.ru.

Більш того, на відміну від свого попередника Коліна Пауелла, Кондоліза Райс підтримує з президентом Бушем надзвичайно тісні і довірливі відносини і як мінімум раз на день говорить з ним по телефону.

Але разом з тим Райс володіє дивовижною здатністю поводитися так, що мало хто ототожнює її з найпопулярнішими рішеннями президентської адміністрації. Наприклад, не зважаючи на те, що під час вторгнення до Іраку Райс займала пост радника президента Буша з питань національної безпеки, більшість опитаних (включаючи найлютіших супротивників іракської війни) переконана у тому, що держсекретар США або має найвіддаленіше відношення до проблем Іраку, або і зовсім тут ні при чому.

В опитуванні липневого номера журналу Esquire тисячу чоловіків попросили вибрати з 14 відомих жінок ту, яку вони хотіли б запросити на вечерю. Кондоліза Райс зайняла перше місце, випередивши в цьому списку Анджеліну Джолі, Джулію Робертс, Дженніфер Еністон, Опру Уїнфрі і інших американок. Сама Райс завила про те, що просто приголомшена результатом опитування. "Я зовсім не упевнена у тому, що особисто я вибрала б себе", - призналася держсекретар.

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