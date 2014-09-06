Ідентифіковані тіла 193 жертв катастрофи Boеing 777
03:57, 06 вересня 2014Світ
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Минулого тижня були ідентифіковані останки ще десяти жертв катастрофи літака Boеing 777 "Малайзійських авіаліній", після чого їхня кількість сягнула 193
REUTERS
Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Нідерландів, передає Еспресо.TV
Згідно з повідомленням, з десяти ідентифікованих минулого тижня жертв катастрофи, шість є громадянами Нідерландів і чотири - інших держав. Громадянство інших не розголошується на прохання посольств відповідних країн, наголошується публікації.
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Нагадаємо, літак Boеing 777 малазійських авіаліній збили терористи в районі міста Торез Донецької області. Загинуло 285 осіб, серед них 80 дітей.
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