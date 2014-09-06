Ідентифіковані тіла 193 жертв катастрофи Boеing 777

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Нідерландів, передає Еспресо.TV

Згідно з повідомленням, з десяти ідентифікованих минулого тижня жертв катастрофи, шість є громадянами Нідерландів і чотири - інших держав. Громадянство інших не розголошується на прохання посольств відповідних країн, наголошується публікації.

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Нагадаємо, літак Boеing 777 малазійських авіаліній збили терористи в районі міста Торез Донецької області. Загинуло 285 осіб, серед них 80 дітей.