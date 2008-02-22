У Венесуелі розбився літак з 43 пасажирами і трьома членами екіпажу

Пасажирський літак ATR-42300 венесуельської авіакомпанії Santa Barbara Airlines зник у четвер увечері після вильоту з міста Меріда на сході південноамериканської країни, передає NEWSru.

Літак, на борту якого знаходилися 43 пасажири і три члени екіпажу, виконував рейс з Меріди до Каракаса, але по ходу маршруту не вийшов на зв`язок з авіадиспетчерами. Рятувальні служби Венесуели ведуть пошуки зниклого лайнера.

Начальник рятувальної групи в районі передбачуваної катастрофи Херардо РОХАС повідомив, що жителі гірського селища у венесуельських Андах бачили падіння літака у гірському масиві на висоті 4750 метрів над рівнем моря. За його словами, телефонне повідомлення також було отримане від поліцейських селища.

Як заявив начальник цивільної оборони штату Меріди Ноель МАРКЕС, зараз рятувальні служби Венесуели проводять пошуково-рятувальні роботи на місці можливого падіння турбогвинтового літака франко-італійського виробництва.