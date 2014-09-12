Військова міць ЄС дорівнює 10% військових можливостей США – німецький дипломат

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на конференції у Києві.

”Ви всі знаєте, що ми колективно, як 28 країн, не дуже вражаємо з військового погляду. Ми недостатньо грошей витрачаємо на це. Чи ми збільшимо наші витрати на оборону? Напевно, ні! І це просто не зроблять наші парламенти, і навіть якщо ви це зробите, деякі наші країни... так само як і ваша - не можуть використовувати свою військову силу за кордоном”, - сказав Ішингер.

У зв`язку з цим він запропонував згадати, як європейські країни реагували на події в Афганістані.

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Разом з тим дипломат вважає, що всі європейські країни повинні об`єднатися і поділити наявні військові ресурси.

”Колективно 28 країн Європейського Союзу витрачають (на оборону) лише до 45% від того, що витрачають Сполучені Штати...”, - додав Ішингер.

Він наголосив, що військова міць ЄС насправді дорівнює приблизно 10% того, що можуть дати США.

Таким чином дипломат підкреслив, що в ЄС дуже неефективно використовують кошти на оборону.